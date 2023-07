Arrivano The Chemical Brothers A BussolaDomani data d’eccezione

I magazine di settore hanno definito il loro live "un allucinogeno film surrealista". Rinviata la data al Lucca Summer Festival, i The Chemical Brothers arriveranno il 2 settembre al Parco Bussoladomani di Lido Di Camaiore a recuperare l’atteso live. Un colpo grosso per la Versilia che dopo il successo della rassegna de La Prima Estate – sempre promossa dalla D’Alessandro & Galli – che ha aperto la stagione a colpi di sold out, adesso conquista un’altra presenza d’eccezione che promette di calamitare il pubblico dei grandi numeri. Infatti a causa di un problema di salute che ha colpito Tom Rowlands – componente del duo – il concerto previsto domani a Lucca si sposta eccezionalmente in Versilia (i biglietti già venduti restano validi per lanuova location. I rimborsi saranno a breve disponibili su https:www.rimborso.info). "Sono incredibilmente frustrato – è il messaggio di Rowlands – nel comunicarvi che mi è impossibile esibirmi al concerto in Italia questo fine settimana, purtroppo soffro di una brutta infezione all’orecchio e mi è stato sconsigliato viaggiare in aereo e di espormi a musica ad alto volume".

The Chemical Brothers è un duo britannico di musica elettronica, composto da Ed Simons (Londra, 9 giugno 1970) e Tom Rowlands (Kingston upon Thames, 11 gennaio 1971). Sono riconosciuti, assieme ai Prodigy, a Fatboy Slim e ai Crystal Method, fra i maggiori esponenti del cosiddetto big beat, stile musicale che incrocia influenze techno, trip-hop e rock facendo un largo uso di breakbeat e sonorità psichedeliche. Sono inoltre divenuti famosi per i loro live-set di alta qualità.

Recentemente hanno presentato in anteprima mondiale attraverso BBC 6 nel music show di Lauren Laverne, ‘Live Again’, il nuovo singolo dei Chemical Brothers, con la voce di Halo Maud direttamente dal mondo di Heavenly Recordings. E non è finita qui: Tom Rowlands e Ed Simons hanno anche annunciato la pubblicazione per ottobre della loro prima fatica editoriale, un libro, ‘Paused in Cosmic Reflection’.