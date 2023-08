Arrivano più telecamere Sarà installato un varco per la lettura delle targhe

La Regione ha erogato un finanziamento da 25mila euro al comune per il potenziamento della rete di videosorveglianza comunale. Le risorse rientrano nell’ambito di un più ampio progetto della Toscana volto a potenziare la sicurezza dei territori. Ma come saranno impiegati i fondi ottenuti da Firenze? A Massarosa, nello specifico, si è deciso di continuare a investire sulla videosorveglianza dinamica, le telecamere ‘intelligenti’ su cui aveva già investito l’ex sindaco Franco Mungai. L’intervento finanziato di recente prevede la realizzazione di un nuovo varco di lettura delle targhe a Piano di Mommio, in una zona scoperta dal segnale radio e dalla videosorveglianza dinamica, in modo da poter potenziare il sistema già presente sul territorio. Il Comune procederà all’installazione di un ponte radio di trasmissione e di due telecamere sulla Sarzanese, oltre a due relative telecamere di contesto. "Sicurezza stradale, prevenzione e repressione degli atti criminosi: questi gli obiettivi – spiega la sindaca Simona Barsotti – lavoriamo costantemente per dare risposte concrete ai cittadini, rispetto anche alla crescente preoccupazione a seguito dei diversi episodi di cronaca". Soddisfatto l’assessore alla pianificazione strategica Damasco Rosi: "Abbiamo colto questa opportunità – le sue parole – il finanziamento ci permetterà di fare un altro passo decisivo verso una maggior sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità a Piano di Mommio. La sinergia su questo tema tra Comune, forze dell’ordine e municipale è fondamentale e dà esiti positivi".