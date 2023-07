Arrivano luci a led per le frazioni

La giunta ha approvato l’intervento di efficientamento energetico della pubblica

illuminazione tramite punti luce con pannelli fotovoltaici per 25mila euro. Il Comune, essendo un territorio notevolmente esteso come superficie e avendo numerose frazioni sparse collegate da viabilità che attraversa zone boschive o fuori di centri abitati, necessita di illuminazioni puntuali sulle viabilità che si integrino con l’ambiente circostante e che siano performanti dal punto di vista del risparmio energetico. La tecnologia utilizzata consente di non dover prevedere lunghi allacciamenti, ma

intervenire in modo puntuale.