Arrivano altre telecamere: "La rete sarà ampliata"

Una decina di “occhi“ per ogni chilometro quadrato, con la cifra è destinata ad aumentare ancora. È questa la fotografia delle telecamere di videosorveglianza attualmente presenti sul territorio comunale in base ai dati forniti dal sindaco Bruno Murzi, il quale annuncia infatti ulteriori rinforzi. I numeri parlano di ben 87 telecamere, di cui 25 con sistema di lettura targhe, dislocate sui 9 chilometri quadrati del territorio. Una rete che a breve sarà ampliata, in base alle risorse stanziate dall’amministrazione comunale e ai finanziamenti ricevuti nel 2023, con l’installazione di ulteriori 15 telecamere a lettura targhe, che consentiranno di completare la perimetrazione del territorio come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, e altre 9 destinate ai passi a mare e in corso di attivazione.

"Il sistema di videosorveglianza cittadino integrato con le forze dell’ordine – dice Murzi – è estremamente efficiente e sarà ulteriormente ampliato. Grazie anche alla presenza massiccia di telecamere sul territorio, le forze dell’ordine hanno potuto acquisire materiali utili per il proseguimento delle indagini, rilevando tutte le immagini che hanno evidenziato le modalità di esecuzione dell’atto criminoso". Il riferimento è ai tre ladri individuati dalle telecamere dopo aver messo a segno il furto da Dior e Louis Vuitton. Tema su cui il sindaco si è confrontato ieri mattina durante un incontro con il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva, il dirigente dei lavori pubblici Simone Pedonese e il referente della sicurezza nello staff del primo cittadino Luigi Trapasso. Murzi ha inoltre confermato quanto da noi anticipato nell’edizione di ieri: "Auspico che le maison presenti sul nostro territorio prevedano presto iniziative per la salvaguardia delle proprie aziende a tutela anche dell’immagine del nostro paese. Non è pensabile che di notte il controllo del territorio ricada sulla polizia municipale: spero che le grandi firme che a Forte dei Marmi hanno da tempo trovato casa, accoglienza e ospitalità, attivino presto iniziative per la salvaguardia delle proprie aziende".