Arriva Viareggio Comics. Padiglione in Passeggiata

Apre sabato prossimo il padiglione viareggino di Lucca Comics sul Belvedere delle Maschere. Fino al 5 novembre ci saranno anche sfilate di cosplayer in Passeggiata, tra Star Wars e Mermaid.

Il montaggio dello stand partirà in questi giorni, taglio del nastro il 18 alle 18. Il padiglione, un Pop-Up Store di 400 metri quadrati identico a quelli presenti a Lucca, sarà ad ingresso gratuito e ospiterà i tre principali settori della manifestazione: Comics, Games, Japan. E poi ancora gadget introvabili, realtà aumentata, e tanti fumetti per tutti. Ci saranno i maestri della Manga school di Lucca, la suggestiva vestizione di una geisha e giochi da tavolo con 5 esperti sempre presenti. Nell’angolo foto il Trono di Spade e la macchina del tempo DeLorean usato da Emmett “Doc” Brown in "Ritorno al Futuro".

"Lucca Comics è una manifestazione bellissima – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – che non ha bisogno di presentazioni. Avere un padiglione nel cuore della Passeggiata, oltre tutto con due giorni di anticipo sul taglio del nastro a Lucca, è un risultato importantissimo: quando c’è la volontà, la collaborazione fra territori non è poi così difficile. Ringrazio il sindaco Pardini e a quanti hanno messo il loro impegno per la riuscita dell’evento: appuntamento imperdibile per agli appassionati ma che a Viareggio sarà ritagliato su un target dedicato anche alle famiglie. Per il turismo, dopo i Comics, da novembre ci vestiremo a festa per il Natale, a febbraio arriva il Carnevale, a marzo la Viareggio Cup, a maggio saremo tappa del Giro d’Italia, a inizio giugno la 1000Miglia, a luglio il Festival Pucciniano, ad agosto il Premio Viareggio e stiamo lavorando ad un festival dedicato alla sanità per ottobre 2024. Quindi parlare di alberghi chiusi con l’arrivo dell’autunno è un segno del passato".

Gli orari dei Comics viareggini: sabato 28 ottobre dalle 15 alle 21, domenica 29 ottobre dalle 11 alle 19. La manifestazione prosegue poi nei giorni di mercoledì 1° novembre dalle 15 alle 21, sabato 4 novembre dalle 15 alle 21 e domenica 5 novembre dalle 11 alle 19.