Arriva nuovo pozzo per irrigare le piante

È in arrivo un nuovo pozzo artesiano profondo 80 metri per irrigare le piante e le aree verdi intorno al centro storico. La realizzazione della struttura, del diametro di 2,40 metri, è stata affidata alla ditta “Calvani Ferdinando“ al costo di circa 24.800 euro. Il pozzo sorgerà in via Oberdan, sul lato nord del futuro Museo Mitoraj, al fine di garantire l’approvvigionamento di acqua e un’efficace manutenzione del verde pubblico.