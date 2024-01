Arriva la fibra ottica per 1.700 abitazioni

Per il territorio di Stazzema si tratta di una rivoluzione digitale: l’arrivo della fibra ottica che permetterà a 1.772 abitazioni di poter navigare con la banda ultra larga. A compiere l’intervento è stata Open Fiber, che si era aggiudicata uno dei tre bandi Infratel con il contributo della Regione.

A Stazzema l’azienda ha realizzato una nuova rete di oltre 36 chilometri che attraversa Stazzema, Mulina, Pomezzana, Farnocchia, Sant’Anna, Cardoso, Volegno, Pruno, Pontestazzemese, Retignano, Ruosina, Galleana e Terrinca.

Il servizio è già disponibile per i cittadini che ne possono fare richiesta, mentre l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica, gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Il servizio ha raggiunto anche il Comune, alcune scuole, il Palazzetto di Pruno e la pubblica assistenza di Pontestazzemese.