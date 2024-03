Arriva il bonus bebè. Contributo una tantum

Stanziati 13mila euro per il “Bonus Nuovi Nati,” contributo una tantum per ogni nascita o adozione avvenuta dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Il sostegno economico va ad affiancarsi all’iniziativa in atto già moltissimi anni del kit riservato ai nuovi nati, contenente prodotti dedicati alla cura del bebè e delle neo mamme offerti in collaborazione con Multiservizi e farmacie comunali. "L’introduzione di questa misura contributiva – spiega Duilio Maggi, consigliere al sociale - vuole supportare le famiglie e le giovani coppie residenti, affermando così il valore di ogni nuovo nato per l’intera comunità". I requisiti: essere residenti (almeno il minore ed uno dei genitori) e Isee non superiore ad euro 40mila euro. Agli aventi diritto sarà erogato: un bonus di 500 euro se l’Isee è inferiore a 20mila; di 250 euro con Isee tra 20.000,01 e 30mila; di 150 con Isee tra 30.000,01 e 40mila; L’erogazione del bonus è vincolata alla regolarità nel versamento delle imposte e tasse locali tra il 2018 e il 2023.