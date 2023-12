Viareggio, scippò e picchiò due anziani: individuato e arrestato il rapinatore. Tradito da una scarpa

Viareggio, 21 dicembre 2023 – Sono stati sei lunghi mesi di continue indagini, e proprio quando sembrava ormai impossibile un lieto fine, i carabinieri di Viareggio grazie all’aiuto del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore, che il 19 giugno aveva rapinato con brutale violenza una coppia di anziani che passeggiava a Viareggio. Erano le 22.30, quando la signora Paola viene raggiunta alle spalle da un cittadino extracomunitario che afferra e strattona la borsa che tiene tra le mani. L’anziana, a causa della forza utilizzata dall’uomo cade a terra e viene trascinata per alcuni metri, mentre l’aggressore la colpisce con calci e pugni al volto ed al corpo. L’anziano marito Angelo, intervenuto in soccorso della donna viene anche lui colpito al viso e rapinato di una collana in oro che aveva al collo. Come dicevamo, per sei mesi il criminale è riuscito a nascondere le proprie tracce. I carabinieri dopo aver controllato tutte le telecamere della zona, identificarono un numero ristretto di sospetti e mostrarono le immagini alle coppia, che non riuscì però a riconoscere l’aggressore. Dopo aver esaminato a fondo la scena del crimine, fu ritrovata una scarpa da ginnastica che l’uomo aveva perso durante la fuga. È stato proprio questo dettaglio, che ha permesso al Ris di estrapolare un profilo genetico che, comparato con quelli dei sospettati, ha portato all’identificazione del criminale: un cittadino del Marocco di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti e senza fissa dimora. L’uomo è stato rintracciato presso un Cpr in Basilicata dove era trattenuto in attesa di espulsione. A quel punto ai militari non è restato altro che completare le formalità di rito e portare in carcere il malvivente.