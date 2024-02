Arrestato un 23enne. Bivaccava in una villa

La casa vacanza di un imprenditore di Pistoia era stata occupata abusivamente da ventitreenne di origine russa M.V., ma residente in Forte dei Marmi, che è stato arrestato in esecuzione di un’ordine di carcerazione seguito alla sospensione del provvedimento di affidamento terapeutico al servizio sociale. Sono stati i proprietari della villetta, accortisi del danneggiamento di una porta d’ingresso e di tracce di bivacco, ad allertare la polizia. Gli agenti hanno constatato che la permanenza perdurava da diversi giorni, visto l’utilizzo di stoviglie con residui di cibo, l’uso della camera da letto e dei servizi igienici, oltre a disordine, infissi danneggiati e la sparizione di ben cinque biciclette dal giardino. Era stato lasciato pure un cellulare sotto carica ed una lavatrice pronta all’uso. Ad incastrare il responsabile di tale occupazione è stata una catenina rinvenuta dalla polizia, con inciso nome e cognome, con tanto di data di nascita che ha condotto all’identificazione del soggetto, già conosciuto in quanto autore di reati contro il patrimonio per i quali aveva già a suo carico una lunga detenzione al carcere di Massa. La polizia ha lasciato inalterato lo stato in cui si trovava la casa in modo tale da non destare alcun sospetto e all’alba è scattato il blitz. All’interno della villa c’era il giovane intento a dormire all’interno di una delle stanze, con un coltello posizionato sotto il cuscino, e con addosso, nascosti negli slip, denaro e sostanze stupefacenti. Presenti numerosi oggetti ed attrezzi da scasso ed altro denaro contante. Il 23enne è stato portato in carcere a Lucca dove dovrà scontare 2 anni di reclusione e denunciato per i reati di porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione, furto aggravato e danneggiamento.