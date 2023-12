Arredi abusivi a terra. Ordine di rimozione

Quando gli operai del Comune sono arrivati in via Montauti per collocare i nuovi arredi sono rimasti sorpresi. Imbullonate nella nuova pavimentazione erano già presenti fioriere ed un tappeto sistemati di fronte alla gioielleria Lucia Giovannetti. È scattata così l’ordinanza di rimozione urgente delle opere abusive e in caso di inadempienza, "senza ulteriore avviso, sarà provveduto d’ufficio coattivamente a spese dell’interessato". L’episodio è accaduto proprio ieri quando le squadre di operai sono arrivate in via Montauti per mettere le panchine nel tratto appena rifatto della strada (la ripavimentazione del centro è infatti in dirittura d’arrivo, tranne un tratto di via IV Novembre) e hanno trovato lo spazio già occupato dagli arreddi della gioielleria, tra l’altro ben assicurati a terra. Sono così intervenuti gli agenti della polizia municipale per formalizzare la violazione del Codice della Strada "perché occupava il suolo pubblico, con due fioriere e un tappeto inchiodato sulla pavimentazione del marciapiede".

"Considerato che l’ufficio suolo pubblico non ha autorizzato la collocazione delle fioriere e del tappeto – recita l’ordinanza di rimozione – e che quindi essi risultano essere abusivi, è ritenuto necessario procedere alla rimozione urgente di quanto posizionato abusivamente, al fine di salvaguardare l’amministrazione comunale da eventuali contestazioni derivanti da terze parti danneggiate dalla chiusura della strada in concomitanza con le festività natalizie"