Arpat e Regione dicono ’sì’ L’ex inceneritore sparirà Operazione a settembre

Con il ’sì’ dell’Arpat e della Regione, la demolizione dell’ex inceneritore di Falascaia si fa più vicina. Il via libera è arrivato a conclusione della conferenza dei servizi – con esito positivo – che il Comune aveva indetto il 29 marzo per acquisire i necessari pareri per procedere all’approvazione del progetto per la demolizione e lo smantellamento degli impianti tecnologici e dei fabbricati legati allo stabilimento. Rispetto al cronoprogramma la tempistica ha subìto dei rallentamenti, ma l’iter è ripartito tant’è che a breve, si presume già a settembre, ci saranno le prime rimozioni.

Per questa maxi operazione, che avrà un costo di circa 2,8 milioni di euro, il Comune aveva chiamato ad esprimersi la Regione (Direzione ambiente ed energia-Settore autorizzazioni rifiuti), il Genio civile Toscana nord, la Provincia (ufficio ambiente), Arpat e Asl Toscana nord-ovest. Ci sono voluti più mesi del previsto, ma il parere favorevole di Arpat e Regione ha finalmente sbloccato l’impasse dando gambe al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione dell’ex inceneritore di Falascaia che la giunta aveva approvato nell’aprile 2022. Si trattava di un atto preliminare e necessario per poter candidare l’operazione alla manifestazione d’interesse pubblicata dalla Regione per finanziare la progettazione esecutiva. Il sindaco Alberto Giovannetti, in veste anche di presidente del Consorzio ambiente Versilia (Cav), si dice ottimista. "Ci stiamo lavorando a pieno ritmo – dice – nonostante ci sia stata una piccola interruzione per alcuni problemi imprevisti. Demoliremo l’impianto, seguendo le dovute prescrizioni, coinvolgendo anche Ersu e Retiambiente, oltre al contributo economico che abbiamo chiesto alla Regione e a breve anche con il ministero. Tempi certi non posso ancora darli, ma posso dire che una parte dell’impianto verrà rimossa molto presto. Il completo smantellamento del termovalorizzatore al Pollino, zona da recuperare a verde, è stata la priorità che mi sono dato al momento della mia nomina al Cav". Attivato nei primi anni 2000 per “lavorare” la frazione secca dei rifiuti selezionati all’impianto di Pioppogatto, il termovalorizzatore è stato operativo fino al luglio 2010, quando il giudice lo fece chiudere per sempre in seguito agli esposti dell’Associazione tutela ambientale della Versilia.

Daniele Masseglia