Armonia di scultura, pittura e grafica Torna Arte Bvlg con Filippo Ciavoli

PIETRASANTA

"Triscele. L’armonia dei tre: scultura, pittura, grafica", è la mostra che parte oggi nello Spazio Arte BVLG fino a domenica 6 agosto. Protagonista l’artista pietasantino Filippo Ciavoli. La mostra è la prima di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi. BVLG vuole valorizzare le capacità artistiche e tecniche dei giovani artisti del territorio. Filippo Ciavoli, 1977, ha conseguito il diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti do Carrara: è stato allievo del maestro Igor Mitoraj e ha collaborato con gli artisti Giò Pomodoro, Andy Goldsworthy e Kan Yasuda. Filippo Ciavoli durante la fase progettuale della mostra “Triscele. L’armonia dei tre; scultura, pittura, grafica” prende ispirazione dal simbolo della “Triscele” simbolo antico di origine celtica, rappresenta l’idea di triplicità, armonia e movimento. La sua forma è composta da tre segni che si intrecciano, la Triscele evoca un senso di equilibrio dinamico e connessione tra passato, presente e futuro. Realizza un progetto espositivo in cui le diverse tecniche interagiscono tra sostenendosi vicendevolmente, e in perfetto dialogo con lo spazio creando un’armonia visiva complessiva e offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente. L’esposizione di opere inerenti alle tre fasi temporali del suo lavoro racconta il simbolo di trinità, di ciclicità, suddividendo le stesse opere in base alla tecnica e materiale utilizzato, esplorando attraverso le tecniche i molteplici significati e le connessioni che questo simbolo può evocare. La prima fase grafica dell’apprendistato da Igor Mitoraj. La seconda fase, quella pittorica ovvero acrilici su tela raccolti sotto la definizione di “Anagrammi”. La scultura degli ultimi anni è un invito alla riflessione sulle trinità presenti nella natura, nella cultura, nella spiritualità e nella società. Un artista di talento. Gli orari della mostra sono dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 22 con ingresso gratuito nei locali di via Marzocco- Viale Mazzini. Lo spazio espositivo Arte BVLG può essere richiesto in utilizzo per le esposizioni di artisti del nostro giovani territorio tramite la pagina dedicata sul sito www.bvlg.it.