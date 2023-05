Aria di tempesta nel Pd Forassiepi vuole lasciare

Il centrosinistra si lecca le ferite dopo la sconfitta al ballottaggio di Lorenzo Borzonasca, candidato con una lista civica capace di riunire un ventaglio di forze che andava dal Pd al Movimento 5 Stelle. Ad accusare il colpo è stato soprattutto il Pd, già in subbuglio lo scorso gennaio dopo le dimissioni di otto membri della segreteria comunale, e ora atteso dalla classica resa dei conti. L’analisi del voto sarà fatta in un apposito direttivo, ma è fuori dubbio che il partito abbia toccato il suo punto più basso dato che alle comunali non era mai sceso sotto il 20% (quest’anno ha ottenuto solo il 17%) e aveva sempre ottenuto tre seggi in consiglio, mentre ora dovrà accontentarsi solo di due consiglieri (Irene Tarabella e Nicola Conti). Il sisma che annuncia il terremoto sembra dietro l’angolo e in molti danno quasi per certe le dimissioni del segretario comunale Rossano Forassiepi, il quale come sempre si affiderà alle decisioni del partito.

d.m.