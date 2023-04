Area blu allargata Una raccolta di firme

Una raccolta firme, un’interrogazione in Consiglio Comunale e un eventuale ricorso al Tar: Fratelli d’Italia sta vagliando diverse ipotesi per cercare di opporsi alla valanga di nuovi stalli blu imposti dall’amministrazione Pierucci. "Una decisione ingiusta che tenteremo di bloccare in ogni modo - spiega il consigliere comunale Simone Frugoni - A breve daremo il via a una raccolta firme, per chiedere l’annullamento della. Stiamo valutando anche gli estremi per un eventuale ricorso al Tar, visto che gli stalli a pagamento non sono stati bilanciati da altrettanti posti auto gratuiti nelle vicinanze e vista anche la mancanza totale di un percorso partecipativo. Un aspetto, questo, che ha aggiunto ulteriore amarezza nei cittadini: la decisione è stata presa senza nessun confronto con i residenti e le categorie commerciali. Le motivazioni che ha esposto il Sindaco Pierucci ci sembrano riduttive e aleatorie".

Fd’I preannuncia un’interrogazione per chiedere la previsione di maggiore entrata e come questa cifra verrà investita. "Le navette estive, a cui si allude nella delibera – dice Frugoni – non bastano a giustificare questa mossa. I parcheggi a pagamento dovrebbero essere un disincentivo all’uso della macchina in favore del servizio pubblico: ottimo concetto in teoria, ma nella pratica non attuabile nel nostro territorio. L’unica spiegazione plausibile sta nella necessità di maggiori entrate, anche per far fronte agli oltre 700.000,00 euro che il Comune deve pagare ogni anno alla società Project, frutto di una precisa scelta politica, voluta a tutti i costi dall’ex Sindaco Del Dotto e dall’allora vice sindaco Pierucci".