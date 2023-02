Apre la Capannina col Circo Nero

C’è attesa per lo show del Circo Nero alla Capannina che sabato finalmente riaprirà i battenti. La performance fortemente attesa la scorsa settimana, dunque si terrà questo sabato con acrobazie e proposte sicuramente di effetto per coinvolgere il pubblico in una magica atmosfera. La lunga parentesi di divertimento in Capannina avrà inizio alle 21,30 con l’aperitivo spettacolo con Charlie Dee e Andrea Sera e poi seguirà l’esibizione dei personaggi del Circo Nero, prima di concludersi con disco in pista.