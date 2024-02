Apre ’Acqua di Pietrasanta’. Fragranze ispirate all’arte. L’evento vip il 17 marzo

Un giro in città, la visita a musei e gallerie, il caffè in piazza. Tra un mese il rituale dei turisti potrà arricchirsi di uno stimolo in più, un ricordo da portarsi a casa concepito in base all’ingrediente che nella Piccola Atene si tramanda da secoli: l’arte. Si chiama “Acqua di Pietrasanta“, brand monomarca composto da fragranze il cui nome è ispirato ai tratti salienti della storia artistica della città. Dal “Guerriero“ di Fernando Botero al “Tindaro“ di Igor Mitoraj fino al doppio senso di “Fondente d’arte“, che rimanda alle fonderie di bronzo ed è realizzato con essenze di cioccolato.

Il marchio, depositato due anni fa dall’imprenditore Ramon Bresciani con tanto di patrocinio del Comune, vedrà la luce il 17 marzo alle 11 con l’inaugurazione del punto vendita in piazza Crispi, lato Massa. La base logistica, per la produzione e il confezionamento, sarà quella della ditta “Mb sas“ di Lido di Camaiore, con lo staff composto da una decina di persone, tutte versiliesi, e la parte del design elaborata insieme ad architetti toscani. "In base agli accordi presi – spiega Bresciani – apriremo un brand monomarca al pari di ’Acqua di Parma’ o ’Acqua dell’Elba’. Partiremo con sette 7 fragranze d’ambiente, con marchio registrato a livello nazionale ed europeo. Il progetto è nato sulla falsariga dei ’Profumi del Forte’ e la speranza è che sia il primo di una potenziale serie di punti vendita che nasceranno nel mondo. I turisti che vengono qua non tornano mai a casa con prodotti caratteristici. Ci voleva una profumerie che inventasse un prodotto dando la stessa esclusività dei grandi brand e rispecchiando la filosofia dell’arte. Ogni fragranza ha nomi specifici, dal ’Guerriero’ a ’Piccola Atene’ o ’Respiro d’arte’". Bresciani sottolinea come il 90% del lavoro sia made in Tuscany, con le essenze-madri provenienti dalla Francia. I formati al momento saranno cinque o sei, partendo da 30 millilitri fino a 3 litri, con prezzi che variano da 15 euro a 330 euro. "Puntiamo agli hotel – conclude – così come a ristoranti, negozi di accessori, stabilimenti balneari e più in generale al settore turistico. Il giorno dell’inaugurazione saranno invitati, oltre alle autorità cittadine, anche personaggi della zona che hanno sostenuto questo ambizioso progetto". Probabile la presenza di vip noti e meno noti, ma su questo dettaglio c’è massimo riserbo.

Daniele Masseglia