Appuntamento con le discussioni "Bufere" sulla giuria e l’ingegnere

di Beppe Nelli

Carnevale è gioia, trasgressione e spensieratezza. Ma a Viareggio significa anche dare voti a carristi e mascheratisti, e ogni tre anni per quei voti scattano promozioni e retrocessioni tra le varie categorie. Questo era l’ultimo anno del bando triennale e le retrocessioni sono arrivate. Foriere di amarezza e nervosismo. Quando uno è nervoso scappano le parole, e divampano le polemiche. Negli ultimi anni, a dire il vero, liti e sfoghi si erano assopiti. Ma stavolta no. Del resto, che Carnevale è senza polemiche? Senza un mugugno?

La diatriba più violenta (verbalmente) è stata scatenata da Priscilla Borri sui social. Un attacco all’ingegner Paolo Polvani, responsabile della sicurezza dei carri e del corso, che secondo l’accusatrice avrebbe strattonato delle giovani ballerine. Al post social sono seguiti commenti pesantissimi. Sembra che questa polemica avrà strascichi. E l’ottimo Polvani si trincera dietro al no commet: "Non parlo coi giornali di questa cosa. Chi conosce la Borri e il Carnevale capisce. Non parlo perché non è il giornale la sede giusta per parlare".

L’altro fronte di polemica, quasi un appuntamento calendariale, riguarda la composizione delle giurie che votano i carri e, indirettamente, decretano promozioni e retrocessioni. Stavolta l’ha lanciata Marzia Etna. La parola passa quindi alla presidente della Fondazione, Marialina Marcucci: "Abbiamo diffuso i nomi dei giurati e tutti possono fare valutazioni, e capire. Non so su quale base dica questa cosa dell’adeguatezza delle giurie, perché Etna come chiunque altro non sapeva chi erano i giurati (fino a ieri; ndr). Le scelte della Fondazione riguardano sempre un panel rappresentativo di professioni diverse: achitetti, esperti di marketing e comunicazione, artisti, musicisti, ingegneri, studenti e docenti".

Il panel, in questo caso la giuria, ha dei requisiti specifici. Li spiega Marcucci: "E’ un un panel composito per conoscenze e per aree geografiche di provenienza, da 7 anni deve essere composto solo di forestieri, cioè non viareggini, e chiamiamo anche degli stranieri. La scelta finale della giuria è mia, anche se mi consulto con lo staff della Fondazione. Ma la responsabilità finale è solo del presidente".

Da tempo si sussurra che le schede dei giurati vengano bruciate dopo i verdetti, come in un conclave. Ma per Marialina Marcucci è una leggenda metropolitana: "Macché schede bruciate. Rimangono nelle mani del notaio, lo stesso che fa la lettura dei voti".