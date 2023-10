Appuntamenti con le streghe per ogni tasca e per tutti i gusti

Halloween torna sempre più protagonista in locali e discoteche della Versilia. Per l’occasione, stasera al Vegas al Vialone si svolgerà l’“Halloween Metal Festival”, notte a tema di musica dal vivo con ben sei band che si alterneranno sul palco: Delta Omicron, Dirty Blade, Adeptor, Deson and the Villains, Room 6 e Sinister Ghost. E sarà festa anche pochi metri più in là, ossia al Carpe Diem con la cena-spettacolo con la scuola InMusica di Viareggio e al Leblon con serata accompagnata dalla selezioni di Sabrina Thriller in consolle. I De La Tour Star Trio suoneranno al Sushi Jazz di Pietrasanta: Giorgia della Torre alla voce, accompagnata eccezionalmente da Enrico Lucarelli al pianoforte, daranno vita a due ore con i più bei brani anni ‘80 rivisitati in chiave jazz, swing e bossa. Al Rosolaccio tradizionale Halloween con il sound “piccante” dei Red Hot Chili Peppers per “Me & my friends – RHCP tribute” con la voce di Valentino Miari, l’Anthony Kiedis della Versilia. Al Gob di Bicchio si esibiranno, tra progressive rock, metal, jazz, disco music, psichedelia e post rock, i Gotho, duo strumentale trasversale nato nel 2020 con le loro atmosfere alternative tra sintetizzatori, piano elettrico e batteria. L’Almarosa festeggerà con le canzoni più spaventose di sempre con la voce di Annalisa del Dotto. Al Cro Darsene sarà invece “Cluedo Party” con la il gioco della caccia all’assassino e poi dj set a tema di Vampirello e Put-In-Rulez mentre al Public House al Forte sarà “Live Music & Horror Night”. Al Faruk di Marina di Pietrasanta si svolgerà la “Cena con delitto” con ospite la make-up artist Serena che trasformerà i clienti in mostri o personaggi a scelta.

Spostiamoci al Bar Centro a Piano di Conca, dove dopo la festa dedicata ai bambini del pomeriggio si parte dall’aperitivo con lo storico dj viareggino Massimo Barsotti e alle 22 spazio a uno dei miti della tendenza toscana anni ’90, ossia Ricky Le Roy. Sulla Marina di Torre del Lago, appuntamento (possibilmente in maschera) con la “movida gay & friends” al Buddy tra scenografie e musica con il disc jockey Riccardo Remedi. Ma sarà festa in quasi tutti i ristoranti (con menù a tema) e locali con addobbi e scenografie a tema.

Passiamo alle discoteche. Alla Capannina di Franceschi è in programma una lunga serata che inizia dall’aperitivo-spettacolo e prosegue con la musica di Charlie Dee con ospite il Circo Nero sul palco. Ossia non il circo degli animali in gabbia e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Ma bensì il circo della musica e delle passioni che urlano dentro, il “Circo della Notte” con personaggi di ogni tipo protagonisti. Al Maki Maki al Vialone andrà in scena (è gradita la maschera) “El dia de la muerte” secondo la tradizione messicana con diversi ospiti: Davide Benedetti, B2B, Blackwax e Luigi Mauro.

Dario Pecchia