Approvato il bilancio "Disavanzo annullato"

Approvato in consiglio comunale il rendiconto 2022 che segna un recupero record del disavanzo. In un anno è stata recuperata la somma di cui era previsto un rientro in cinque anni: dei 2 milioni e 800mila euro di disavanzo, ne restano solo 170mila da recuperare quest’anno. Questo si traduce in una grande opportunità per la comunità perché si liberano risorse che saranno a disposizione per interventi e servizi: si parla di 571mila euro l’anno disponibili già dal secondo semestre del 2023.

"Questi numeri dimostrano che siamo stati molto attenti nel 2022 ma anche che evidentemente, come abbiamo sempre sostenuto, alcune cifre di previsione erano forse eccessive, soprattutto rispetto ai fondi di accantonamento – spiega il delegato al bilancio Adolfo Del Soldato – per la prima volta dal 2019 non solo abbiamo parere positivo del dirigente e dei revisori dei conti ma anche senza alcuna eccezione. Abbiamo ottenuto questo obiettivo seguendo tutto quello che la legge e le norme prevedono e osservando le linee del Ministero, essendo ancora il dissesto. I numeri ci hanno dato ragione".

"Un risultato ottimo – commenta la sindaca Simona Barsotti – un risultato che ci permette - con le dovute precauzioni ed il giusto equilibrio, di poter tornare davvero a crescere e a far ripartire il nostro territorio".

L’amministrazione si rivolge all’opposizione e sottolinea la necessità di tornare almeno in consiglio a toni e modalità consoni a una sede e un contesto istituzionali: "Le parole, i modi e le azioni delle opposizioni durante la seduta del Consiglio comunale sul rendiconto non sono accettabili. Il rispetto per i cittadini che vengono democraticamente rappresentati, non può e non deve mai mancare".