Approvato il bilancio del Comune E scoppia “il caso“ dei banchi Pd

È passato con i voti della maggioranza e del consigliere di Civicamente Luigi Troiso il rendiconto del Comune di Viareggio, con un risultato di amministrazione che ammonta a quasi 4milioni di euro. Si è astenuto il PD, mentre i consiglieri di Fd’I hanno abbandonato l’aula durante la votazione. Due i voti contrari: quello della Lega, presente in aula il capogruppo Alessandro Santini; e del capogruppo della lista Bonaceto, Tiziano Nicoletti. "Il bilancio del nostro Comune ci permette di stare tranquilli – ha ribadito l’assessore alle Risorse Economiche, Laura Servetti –: il sindaco Del Ghingaro ha fortemente voluto impostare i conti all’insegna della prudenza e questo abbiamo fatto. La solidità si legge in ogni voce".

"Il voto della Lega – ha spiegato Santini – non è contrario a prescindere, ma sulla sostanza. Perché noi avremmo portato altri progetti, e dunque un modo diverso di gestire un percorso politico di bilancio". Ha espresso invece preoccupazione il presidente di Spazio Progressista, Tiziano Nicoletti. "In 8 anni la voce “residui attivi” (ovvero i crediti che l’Ente deve riscuotere) è triplicata: passando da 37.947.300 euro del 2015 sino 133.607.770 euro – spiega Nicoletti –. Tale tendenza, oltre a dover porre interrogativi dal punto di vista della stabilità del bilancio, denota la difficoltà dell’Ente a riscuotere i propri crediti". La preoccupazione di Nicoletti, deriva anche dalle considerazioni e proposte che i revisori dei conti, scrivono nella relazione del 3 aprile: “In merito alla gestione dei residui derivanti dalla gestione Osl, il Collegio – si legge – raccomanda una particolare attenzione per quanto concerne le entrate e le consequenziali attività recuperatorie da porre in essere con estrema urgenza, così come raccomanda una particolare attenzione alle uscite anch’esse derivanti da periodi remoti e non sanate dal richiamato Organismo. Il Collegio auspica che l’Ente organizzi un apposito Ufficio per la gestione di quanto sopra“. "Occorre ricordare che – conclude Nicoletti – una delle voci che condussero il Comune al dissesto fu proprio quella dei “residui attivi”".

In aula è arrivata anche l’istanza dei gruppi di maggioranza per chiedere alla presidente Paola Gifuni la collocazione dei consiglieri del Pd nei banchi dell’opposizione: "Questo per chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di esperire anche geograficamente quali sono le donne e gli uomini che rappresentano la maggioranza".