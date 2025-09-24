Approda oggi in consiglio comunale. Ecco il primo Regolamento edilizio

Il Comune avrà un proprio Piano del colore che detterà le regole cromatiche degli edifici. Oggi la novità approda in consiglio comunale e non sarà l’unica: all’ordine del giorno anche l’approvazione del regolamento edilizio. "Il Comune – chiarisce il vice sindaco e assessore all’urbanistica e edilizia Andrea Mazzoni – per la prima volta si va a dotare di un regolamento edilizio e di un piano del colore. Due strumenti tecnici fondamentali per dare regole chiare sulle norme edilizie locali e per definire in modo uniforme i parametri urbanistici ed edilizi, oltre che per dettare regole chiare che vadano a tutelare le modalità costruttive degli edifici e dei loro accessori. Il regolamento contiene, oltre alla disciplina tecnico costruttiva degli edifici, anche le regole relative alla presentazione delle pratiche, alle modalità di gestione dei cantieri in sicurezza, al rispetto delle normative ambientali e di risparmio energetico nelle opere di ristrutturazione edilizia e, anche grazie all’innovativo piano del colore, alla tutela del paesaggio, identificando i caratteri identitari da tutelare e semplificando ai tecnici l’accesso agli strumenti utili per la progettazione. Si arriva alla presentazione di questi due nuovi strumenti – prosegue Mazzoni – dopo un lungo percorso di condivisione con i tavoli di lavoro tecnici composti dai professionisti del settore, varie commissioni urbanistiche e la presentazione pubblica dei due regolamenti svolta a Villa Bertelli. Confido che i due strumenti possano essere d’aiuto ai professionisti nella presentazione delle pratiche edilizie e ringrazio tutti i tecnici, Comunali ed esterni, che si sono prodigati nella definizione degli strumenti stessi".

Francesca Navari