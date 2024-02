Appello servizio civile. Ancora pochi iscritti

"Giovani, fate servizio civile". Apello accorato dell’assessore al sociale Stefano Pellegrini: è stata prorogata alle 14 del 22 febbraio la scadenza per presentare domanda al servizio da poter svolgere nelle associazioni di volontariato del territorio. Eppure la risposta è tiepida e sono ancora tanti i posti rimasti dei 119 disponibili. A Seravezza sono cinque le realtà che aprono le porte ai giovani dando loro la possibilità di fare questa esperienza: Croce Bianca di Querceta, Croce Rossa Italiana di Ripa, Misericordia di Seravezza, Pubblica Assistenza di Basati e Pubblica Assistenza di Azzano. I giovani tra i 18 e i 28 anni avranno accesso a questa opportunità della durata di 12 mesi, per 25 ore settimanali e un rimborso spese mensile di 507 euro. Una volta accolti nelle associazioni, potranno cimentarsi in varie attività socio-sanitarie, come accoglienza nelle sedi, centralino e servizi alla comunità, tra i quali l’accompagnamento a fare visite, esami, dialisi, ma anche attività di soccorso, previa formazione prevista dal progetto. Negli anni l’esercito dei volontari a livello nazionale si è di molto ridotto, lasciando spesso le associazioni in difficoltà nello svolgere tutti i servizi richiesti. "I giovani prendano in considerazione questa opportunità – commenta Pellegrini – si tratta di una periodo di formazione importante per condividere con altri volontari i valori della solidarietà, attraverso esperienze senz’altro arricchenti sul piano umano. Inoltre coloro che completeranno il percorso, certificato da un attestato, avranno una corsia preferenziale in bandi pubblici". Gli interessati possono prendere contatto con le associazioni del territorio dove riceveranno tutte le informazioni necessarie.