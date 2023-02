Appello di FdI: "Il mercato del Forte non va esportato"

"Il mercato del Forte va tutelato e non esportato in altri luoghi". E’ l’appello di Fratelli d’Italia: il presidente del circolo Silla Silvestri – accompagnato dal vice Agostino Lari e dall’assessore al commercio Massimo Lucchesi – ha incontrato Confcommercio, Associazione Commercianti,Centro Commerciale Naturale, in merito al mercato domenicale, in piazza Marconi. "FdI – sostiene – invita l’amministrazione a percorrere tutte le strade possibili per la tutela del nome di Forte dei Marmi, e adottare tutti gli strumenti necessari affinchè il “Mercato del Forte” sia il solo ed unico brand e non esportato in altri luoghi"