Appelli ai votanti per Bonaccini e Schlein Seggi aperti domani

Domani dalle 8 alle 20 si tengono le primarie aperte del Pd per eleggere i segretari nazionale e toscano del partito. Si moltiplicano gli appelli, e c’è anche quello dei non iscritti al Pd che invitano i cittadini ad andare a votare Elly Schelin per costruire una nuova casa comune progressista: "Ha messo in campo campo idee e azioni concrete per la dignità delle persone, a partire dal lavoro, che deve essere parte di uno sviluppo economico coerente con gli obiettivi di transizione ecologica". I firmatari dell’appello: Andrea Pertici, Lorenzo Tosi, Daniele Bianucci, Abramo Franceschini, Ambra Sargentini, Angelo Paoli, Antonio Batistini, Barbara Dessi, Claudia D’Ambrosio, Daniele Fiori, Elena Tozzi, Elisa Montaresi, Enrico Marzaduri, Ferruccio Engolini, Ferruccio Puccinelli, Franco Dazzi, Giampaolo Simi, Gisa Mazza, Giusy Nigro, Glauco Dal Pino, Lorenzo Monticelli, Luca Poletti, Lucia Seppia, Luciana Giannotti, Marco Arrigoni, Maria Cristina Marcucci, Marina Bailo, Massimo Ceragioli, Michela Raffaelli, Nicola D’Anza, Nicola Del Chiaro, Pierluigi Del Pistoia, Riccardo Bertini, Roberto Bigi, Sergio Pertici, Silvia Sarappa, Simona Farnocchia, Tiziano Nicoletti, Viola Cinquini.

Invece l’ex deputato Umberto Buratti (nella foto) invita a votare Stefano Bonacini come segretario nazionale e Valentina Mercanti come segretaria regionale: "Stefano ha dimostrato eccellenti capacità amministrative come presidente della regione Emilia Romagna ed è riuscito a vincere le elezioni avvicinando a sé persone e movimenti che si erano allontanati dalla vita politica. Valentina proviene dal nostro territorio, vivendo nella provincia di Lucca, e nella sua attività politica ed amministrativa ha sempre avuto una visione comprensoriale del nostro territorio".