Apparentamenti, trattative in stallo Saranno decisive le prossime 24 ore

Ci vorranno ancora 24 ore per sapere ufficialmente se al ballottaggio del 28-29 maggio gli sfidanti Alberto Giovannetti e Lorenzo Borzonasca correranno da soli o apparentandosi con gli altri due candidati Massimiliano Simoni e Luca Mori, rimasti fuori al primo turno. Il ventaglio di ipotesi, in realtà, sembra ormai ristretto al solo Mori (Alternativa per Pietrasanta), dato che per Simoni (Fratelli d’Italia, Amo Pietrasanta) l’unico accordo possibile è con Giovannetti, essendo entrambi di centrodestra, anche se in realtà cinque anni di tensioni e parole forti potrebbero far svanire questa vicinanza. Come dire: fingere che fino a pochi giorni fa non sia successo nulla è una cosa difficile da far digerire alla base dei partiti e all’elettorato. Tra Giovannetti e Simoni, infatti, finora non c’è stata nemmeno mezza telefonata, il che allontana un riavvicinamento su cui la coalizione sta lavorando a tutti i livelli come dimostrano i recenti appelli all’unità del senatore Massimo Mallegni e del coordinatore regionale FdI Fabrizio Rossi.

Resta quindi la carta Mori, il quale viene dato da più parti vicino all’accordo con Giovannetti. Tra i due il dialogo c’è stato e oggi, probabilmente, toccherà a Borzonasca, visto che il termine per apparentarsi è alle 14 di domani. In attesa che la fase di stallo arrivi a un epilogo, per Mori si aprono scenari che, messi insieme, portano a una conclusione: per lui le possibilità di restare in consiglio comunale sono legate in gran parte a una vittoria di Giovannetti.

Vediamo perché. Senza apparentamenti, in caso di vittoria di Giovannetti (Lega, Lista Mallegni-Forza Italia, Ancora Pietrasanta) Mori avrà un seggio all’opposizione, mentre in caso di trionfo di Borzonasca (Pd, Sinistra Ecologista, Insieme per Pietrasanta, M5S) resterebbe fuori. Seconda ipotesi, Mori si apparenta con Giovannetti: in caso di vittoria del sindaco uscente, la lista di Giovannetti Ancora Pietrasanta perderebbe un consigliere (Simone Carducci) e Mori avrebbe un seggio in maggioranza. Terza ipotesi, Mori si apparenta con Borzonasca: se il candidato del centrosinistra dovesse diventare sindaco, perderebbero un consigliere il Pd (Raffaele Berardi) e Sinistra Ecologista (Gianmarco Simonetti) e in questo modo Alternativa per Pietrasanta piazzerebbe due consiglieri (Mori e Filippo Macchiarini). Nella giornata di oggi è atteso un comunicato della lista di Mori con l’agognata decisione.

Daniele Masseglia