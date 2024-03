Anziano scippato di giorno da finto carabiniere

Come se non bastasse la piaga dei furti in casa, a Strettoia ci mancava anche uno scippo con destrezza compiuto ai danni di un anziano. Gonfiando ancora di più il cuore d’amarezza in questa frazione che non conosce pace. È successo giovedì pomeriggio intorno alle 16 in via Montiscendi, all’altezza del cimitero, con il 72enne che stava procedendo verso mare a bordo della sua Ape. Prima dell’incrocio con via Romana è stato fermato da un uomo su uno scooter rosso di grandi dimensioni che procedeva in direzione opposta. Approfittando di un mezzo sbandamento dell’Ape, l’uomo si è spacciato per carabiniere e gli ha chiesto i documenti dicendogli che doveva verificare se le sue condizioni psicofisiche erano idonee per guidare il mezzo. Bloccando la portiera dell’Ape con il manubrio dello scooter.

"Dopo aver chiesto i documenti a mio padre – racconta il figlio, ancora sconvolto – gliel’ha riconsegnati mettendo in atto il suo piano con gesti rapidi e imprevedibili. Prima gli ha sfilato l’anello dal dito e un secondo dopo gli ha strappato la catenina dal collo, catenina in cui custodiva la fede di mia mamma, scomparsa un anno fa. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri di Querceta: quell’uomo parlava italiano, senza inflessioni, aveva un casco grigio, giubbotto nero, oltre a pizzetto e baffi. Mio padre chiede solo che gli siano restituite le fedi: sarebbe un altro dolore troppo grande da sopportare".

d.m.