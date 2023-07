Anziano grida e mette in fuga il malvivente

E’ caccia aperta ad un giovane straniero che nella mattinata ha tentato di rapinare un anziano al bancomat. Il ragazzo – ben vestito, con cappellino e una camicia bianca e nera – intorno alle 11 si è presentato con fare disinvolto all’interno dell’agraria Buselli chiedendo di acquistare una crema solare. "Era un ragazzo dall’aspetto affidabile e aveva una chiara inflessione spagnola" raccontano i titolari. Appena gli è stato comunicato che il prodotto non era disponibile in negozio, si è guardato attorno e, probabilmente vedendo che in quel momento si trovavano altre persone nell’attività, si è allontanato. E’ entrato infatti al bar pasticceria Patrizia dove anche in questo caso ha avuto un atteggiamento che ha destato qualche sospetto. Poi sono state le grida di un anziano al vicino bancomat a far capire quelle che erano le intenzioni del giovane.

Secondo quanto ricostruito lo straniero (pare marocchino) si è avvicinato all’uomo importunandolo ripetutamente e standogli particolarmente addosso attendendo il prelievo. Appena quest’ultimo ha capito quello che sarebbe potuto accadere ha lasciato la carta all’interno dello sportello automatico e si è messo a gridare. Le urla hanno richiamato l’attenzione di tutti i comemrcianti di zona che sono usciti in strada. A quel punto il ragazzo (che pare poco prima avesse tentato il ’colpo’ ai danni di una donna sempre al bancomat) è fuggito a piedi in direzione di Pozzi. Il fatto e l’identikit sono stati riferiti alle forze dell’ordine.

Fra.Na.