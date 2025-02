Anziano caduto di bici. Appello all’automobilista

Il 31 gennaio era rimasto vittima di un incidente stradale non grave. Ma che alla fine ha dato qualche complicazione non prevista. Per questo Roberto Martinelli, anziano viareggino ultraottantenne chiede al suo investitore di farsi vivo e di contattarlo. Quel giorno di fine gennaio, attorno alle 17,30 in via San Francesco davanti alla banca, il Martinelli era in sella alla sua bici quando all’improvviso un automobilista ha aperto la portiera e lui è caduto a terra. "Perdevo n po’ di sangue dal volto, ma nulla di che. Quel giovane ha chiesto se avevo bisogno di nulla. E quando gli ho detto di non preoccuparsi, è poi andato via". A distanza di poche ore sono però venuti fuori dei forti dolori al braccio che hanno bisogno di cure mediche. "Per questo invito quell’uomo a contattarmi al 371-4408115. Io avevo preso parzialmente il numero di targa, ma da questo non riesco a risalire a lui. La targa Gp817. Chi può aiutarmi si faccia avanti".