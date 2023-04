Addio Antonietta Del Cima, scomparsa a 62 anni. L’impiegata delle Poste benvoluta da tutti

Viareggio, 23 aprile 2023 - Torre del Lago è in lutto. È infatti deceduta a soli 62 anni Antonietta Del Cima, conosciutissima impiegata dell’ufficio postale del paese, dove tutti facevano la fila per farsi servire da lei per la sua cortesia e disponibilità e perché il suo carattere solare metteva allegria. Antonietta è deceduta dopo una lotta di un anno contro un male incurabile.

“Quando era in forma, in questi ultimi tempi – racconta il figlio Simone con le parole strozzate dal dolore – la portavo sulla Marina o sul Molo, perché amava il mare. Nonostante la lontananza che ci ha diviso negli ultimi anni, perché io dal 2015 abitavo a Firenze, non mi è mai mancato un pensiero per lei. Ti vorrò sempre bene”. Nonostante le tante amicizie, Antonietta era una persona riservata, tutta casa e famiglia, amava i viaggi e ne aveva tanti in programma per il futuro, e i gatti: il suo felino Roberto l’ha vegliata anche quando ormai non respirava più. Amici e amiche che hanno affollato ieri e proseguiranno oggi la cappella del commiato del Camposanto della Misericordia della frazione pucciniana, dove si trova la salma.

Struggente anche il ricordo del dottor Antonio Tedeschi, il medico-amico del paese. “Carissimi, stasera il cuore piange – dice - perché una carissima amica, con tanta dignità e coraggio, è passata alla casa del padre. Il dolore, la sofferenza, la stessa morte non hanno vinto su di lei, sul suo sorriso e sulla voglia di vivere che ci trasmetteva. Come tutte le sere ti abbraccio fortemente e guardando il cielo stasera vedremo una magnifica stella in più”. Lascia il figlio Simone, il funerale si svolgerà domani pomeriggio alle 15,30 alla chiesa di San Giuseppe, poi Antonietta sarà seppellita con gli amati nonni nel Cimitero Comunale di Torre del Lago.

