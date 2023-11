Antiche tradizioni. La riscoperta di Pedona

Una premiazione ricca di colori e vestiti tipici locali dei secoli scorsi quella tenutasi ieri a Camaiore per la camminata Camaiore-Pedona, sponsorizzata dall’autocarrozzeria Giovannelli del 12 agosto scorso. Pedona: il castello rivive nelle follie di Ferragosto, questo il titolo del concorso fotografico, rappresentante gli scorci camaioresi, anch’esso parte della manifestazione. "Abbiamo scelto proprio la stanza della democrazia per celebrare gli organizzatori, i collaboratori e le associazioni di volontariato – dice il sindaco Pierucci – per ricordare come debba essere un dovere esercitare i diritti democratici. Vedere come così tante persone si impegnino, quotidianamente, per realizzare una comunità più accoglientea e ritrovarle, riunite, è una grande soddisfazione". La realizzazione di tutto questo è stata possibile grazie alla storia di Pedona e delle zone limitrofe; si parla, infatti, di note documentali che partono dall’anno 1099 e che tra diatribe, battaglie per la conquista di territori e distruzione di castelli e abitazioni raccontano la nascita, l’unione e la forza di quelle che, ad oggi, sono le frazioni di Camaiore. Il principale organizzatore dell’evento, al quale è stato conferito il primo premio della giornata, è Giuseppe Bonuccelli, vigile del fuoco in pensione: "L’intento è di far vivere anche le frazioni limitrofe al centro storico, motivo per il quale la mia proposta, fatta la scorsa estate, è stata quella di arricchire, quanto più possibile, questa manifestazione. Grazie al mio lavoro ho sempre avuto chiaro quanto sia l’unione e la forza di una squadra a rendere possibili i risultati, motivo per il quale voglio ringraziare chiunque abbia preso parte all’evento rendendolo, così, eccezionale".

Veronica Dati