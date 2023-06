Annullato il dj set Bicep

A causa di circostanze impreviste è annullato il dj set dei Bicep previsto domenica 18 giugno. Rimangono confermati gli altri concerti in programma con Dardust (Electronic Set - Left Hemisphere), Nation of Language ed Elasi. La serata sarà a ingresso gratuito. I biglietti acquistati verranno rimborsati,agli acquirenti in possesso dell’abbonamento con incluso questo evento verrà rimborsata la quota corrispondente alla giornata del 18 giugno. Per i biglietti acquistati online su siti web e app (Ticketone e Dice): i biglietti verranno rimborsati automaticamente sullo strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Per i biglietti acquistati nei punti vendita Ticketone: la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata tramite la pagina www.rimborso.info entro e non oltre il 28 giugno 2023.