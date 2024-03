"Anna sempre con noi". Il tributo all’ex vigilessa

"Questo per noi è un momento toccante: grazie per l’affetto che ci avete fatto sentire, è una bellissima cosa". Paola avrebbe voluto aggiungere altro, ma la commozione ha preso il sopravvento. E altrettanto commosso è stato l’immediato applauso degli ex colleghi di sua sorella Anna Lucarini, scomparsa tragicamente nell’ottobre 2022 a causa di un incidente a bordo dell’auto guidata dal marito. Difficile trovare occhi non lucidi alla cerimonia che si è svolta ieri al comando di polizia municipale per l’istituzione della “Sala Anna Lucarini“ a perenne memoria dell’agente che proprio ieri (la data non è casuale) avrebbe compiuto 60 anni.

Paola, insieme alla madre Marta e il figlio Michele, è stata accolta nell’atrio dal comandante Giovanni Fiori, gli assessori Andrea Cosci e Tatiana Gliori, il consigliere comuane Lora Santini e decine di agenti. "Abbiamo realizzato il desiderio nato spontaneamente a poche ore da quella terribile notizia. Abbiamo aspettato il giorno del compleanno di Anna – dice Fiori – perché questo gesto fosse ancora più intimo ed esclusivo, senza sovrapporsi ad altre ricorrenze che avrebbero scalfito il vero significato che ha, questa targa, per tutti noi". Dopo il ricordo di Cosci ("Anna ha lasciato un ricordo di sé importantissimo: sarà sempre con noi e la ringrazieremo sempre per quello che ha fatto") la cerimonia si è spostata nella zona usata dai vigili come crocevia di incontri e pratiche da sbrigare, da oggi diventata “Sala Anna Lucarini“ insieme alla targa con la scritta “In ricordo di te” e la scopertura affidata a Maurizio Natali, storico compagno di pattuglia di Anna. Infine il mazzo di fiori consegnato dalle donne del comando a Marta e la mimosa offerta dall’amministrazione a Paola.

d.m.