Gli occhi azzurri spalancati sul mondo e la fantasia ricca di sogni che guarda al futuro con lo sguardo disincantato di una bambina, una scrittrice in erba, autrice del libro “Un arcobaleno alla finestra. Le storie che fanno sognare“ casa editrice “Carta e Penna“ di Torino. Anna oggi ha 10 anni, frequenta la quinta nella scuola primaria Santa Dorotea dove è seguita dalla maestra Antonella. Anna nel marzo del 2020, come moltissimi bambini, ha trascorso il periodo del lockdown a casa con mamma Alessandra e babbo Giovanni. Nella sua cameretta, tra una Barbie e la didattica a distanza, Anna non si è lasciata imprigionare dalla tristezza, ma al contrario ha sognato e immaginato un mondo fantastico animato da maghi, fiori, piccoli animaletti. Quel mondo onirico, come per magia, viene ben presto trasformato da Anna in venti piccoli racconti, immediati sinceri, senza filtri nè illusioni, racconti che aprono il cuore alla speranza, alla gioia. Racconti diretti come solo un bambino può scrivere."In quel periodo buio per noi adulti ho visto mia figlia che scriveva su un quaderno. Le ho chiesto cosa stesse facendo e lei mi ha risposto “sto scrivendo delle storie“", racconta alla Nazione il babbo Giovanni. "Mia figlia è una bambina solare, curiosa, gioiosa. Quando ho letto questi racconti mi ha colpito il messaggio di speranza che mia figlia era riuscita a comunicare. I suoi racconti guardano al domani con i colori dell’arcobaleno.

Il gioco è diventato un messaggio. I racconti sono diventati un libro grazie alla casa editrice Carta e Penna di Torino", conclude Giovanni.

Un volumetto bianco e viola come la cameretta dove Anna, che sta già scrivendo altre storie, di storie, con illustrazioni divertenti. Storie che riescono a far dimenticare la pandemia e a infondere gioia, speranza. Il libro fa bene alla mente e al cuore: alcune copie saranno donate all’associazione di clown terapy “Ridolina“ che le distribuirà nelle corsie degli ospedali per rallegrare i reparti pediatrici. Anna, oltre a essere l’orgoglio dei genitori, è anche un gioiellino della scuola Santa Dorotea nella quale ha trovato insegnanti che da sempre stimolano i ragazzi a seguire le passioni, quei talenti che rendono un bambino speciale e straordinario. Anna è uno di questi esempi.

