Angelo Basalari Eroe per gli altri

Chi ci ha preso parte, o da protagonista salendo sui tre gradini del podio o anche da semplice comprimario, ricorda quella manifestazione con affetto, non fosse altro per la medaglia celebrativa che toccava a tutti: le “Piccole Olimpiadi” sono state un inno alla gioia e alla voglia di fare sport, in senso decubertiano. Nate a fine estate 1966, erano sbocciate sotto la spinta emozionale per la tragica scomparsa di Angelo Basalari, un milite della Croce Verde di Viareggio che il 12 giugno di quell’anno aveva perso la vita alla guida di un’ambulanza, impegnata in un intervento di soccorso in città. Un eroe vero, come lo era stato tre anni prima, Giuliano Del Chiaro della Misericordia, morto nel disperato (ma riuscito) soccorso a chi si trovava in difficoltà in acqua nel mare di Levante. Furono gli amici di Angelo Basalari – che frequentava il bar Corfù – ad accendere il motore della macchina organizzativa coinvolgendo un po’ tutte le società sportive presenti a Viareggio, per disegnare un intenso ed anche per certi versi elefantiaco programma di eventi che non solo ricordasse la figura dello scomparso ma che al tempo stesso fosse una grande festa per i ragazzi che si riconoscevano nei sani principi dello sport. Così le piccole Olimpiadi decollarono coinvolgendo migliaia di ragazzi non solo di Viareggio ma di tutta la Toscana, in tutte le discipline olimpiche e non (ad esempio l’hockey su pista, molto diffuso in città). Una grande festa sportiva, arricchita non solo da risultati tecnici importanti in particolar modo nelle gare di atletica leggera, ma anche dalla consapevolezza che il tessuto sociale e sportivo cittadino aveva una capacità aggregativa davvero sorprendente e superiore alle aspettative. Le “Piccole Olimpiadi” alla terza edizione cambiarono nome, diventarono “I Giochi della Versilia” e il successo della manifestazione continuò ad illuminare il ricordo di Angelo Basalari e in generale del mondo del volontariato. Non solo: proprio nel 1968, l’evento che diede inizio ai “Giochi” fu la partita etichettata “La Coppa dell’Amicizia” che metteva di fronte le squadre calcistiche della Vigor e dell’Audace, espressione una della Misericordia e l’altra della Croce Verde.

Poi come spesso succede in città, anche “I Giochi della Versilia” hanno spento i razzi ascensionali e sono scivolate nell’oblio...