Angeli bacchetta le opposizioni: "Serve un centrodestra serio e unito"

Tra i due litiganti, il terzo gode. E il terzo, a Massarosa, è il centrosinistra, tornato alla guida del Comune dopo la spaccatura avvenuta in seno alla precedente giunta di centrodestra ormai due anni fa. Ma a dispetto dell’evidenza dei fatti, e cioè che l’unione fa la forza, le sigle d’opposizione continuano a viaggiare su binari che solo raramente trovano dei punti di contatto.

E così, anche esponenti storici del centrodestra ormai ritirati dalla scena politica sentono il bisogno di "richiamare all’ordine" i rappresentanti di oggi, in modo da presentare un fronte unito all’amministrazione in carica. A "bacchettare" le divisioni attuali è Giuseppe Angeli, una vita nel centrodestra locale e tre mandati da consigliere comunale. "Intervengo sul caso della polemica relativa ai medici di base che sta suscitando un vero e proprio vespaio nel mondo della destra politica di Massarosa – commenta –; c’è una cospicua fetta di persone vicine alla destra che non è affatto d’accordo con le polemiche rivolte ai medici di base, e crede che debba essere modificato l’approccio da seguire di fronte a questi delicati temi".

Nello specifico, Angeli fa riferimento all’accusa, indirizzata ad alcuni medici di base massarosesi, di essere poco presenti nella vita dei propri pazienti. Una presa di posizione che ha innescato una levata di scudi generale, anche da parte di esponenti di spicco del centrodestra come il parlamentare Riccardo Zucconi. "Non si capisce il senso di questi attacchi frontali e generalizzati nei confronti di una categoria, i medici di base, che certamente si trova ad agire in condizioni di grave difficoltà – continua Angeli –; che opera in maniera meritoria e che gode della stima e vicinanza della nostra popolazione. Questi interventi denotano superficialità. Urge tornare alla politica seria: una politica che progetti il futuro, nel centrodestra unito senza se e senza ma".