Ancora un incidente sul lavoro Operaio travolto da lastre di marmo

Le sue urla hanno squarciato la tranquillità di una mattina come le altre. Ma fortunatamente il grave episodio, uno dei tanti avvenuti nelle aziende del lapideo, non è sfociato in tragedia. Merito non solo del caso ma anche del provvidenziale intervento dei colleghi di Valerio Conti, massese di 60 anni, rimasto in terra schiacciato da 7 quintali di lastre di marmo a causa di un incidente avvenuto ieri mattina poco prima delle 12 all’esterno de “La Fenice marmi“, in via Pontenuovo, a due passi dall’Ersu.

L’uomo, dipendente dell’azienda da una quindicina d’anni, ha riportato fratture multiple alle gambe, in particolare al femore, ma non è in pericolo di vita. Dopo che i colleghi hanno rimosso le lastre ad una ad una, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde di Pietrasanta e l’elicottero Pegaso, con il 60enne trasportato all’ospedale di Cisanello. Sulle prime si temevano conseguenze anche per il bacino e per possibili lesioni interne, ma gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno escluso ulteriori complicazioni. Ancora da decifrare l’esatta dinamica di quanto avvenuto, cosa su cui stanno indagando la polizia del commissariato di Forte dei Marmi e i tecnici del dipartimento prevenzione degli infortuni sul lavoro dell’Asl. Il 60enne era in strada impegnato a caricare un pancale di lastre di marmo sulla pedana di un camion con targa bulgara e guidato da un autista anche lui straniero. Sembra che il pancale fosse già stato caricato sulla pedana utilizzando un muletto, ma durante la movimentazione delle lastre è successo qualcosa di anomalo. L’ipotesi è di un errore umano, ma sarà determinante il responso degli accertamenti fatti sulla pedana. I titolari e gli altri dipendenti de “La Fenice marmi“, storica ditta che nel 2005 si è spostata a Pontenuovo, non dimenticheranno mai la scena drammatica a cui hanno assistito. Anche perché Conti è considerato un operaio esperto e professionale. Gli occhi lucidi dei titolari hanno accompagnato i soccorsi e il volo del Pegaso per Cisanello, dove l’uomo è arrivato in condizioni critiche ma cosciente. La telefonata del figlio, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi temeva conseguenze peggiori.

