Ancora truffe agli anziani. Raggirato da finti agenti. Rubati anelli e catena d’oro

Ancora una truffa ignobile ai danni di una persona anziana. Un uomo di 73 anni di Torre del Lago è stato derubato in strada di tre anelli, di una catenina d’oro col crocifisso e di un orecchino d’oro da parte di una coppia di giovane che si era spacciata per vigili o comunque agenti delle forze dell’ordine.

E’ successo ieri pomeriggio in piazza Trittico a Torre del Lago dove un pensionato è stato avvicinato da due giovani su un grosso scooter nero entrambi fra i 20 e i 30 anni. Lui, forse extracomunitario, lei invece italiano. Gli hanno chiesto se stesse spacciando droga perchè gli hanno detto di essere agenti delle forze dell’ordine che stavano cercando uno spacciatore anziano con il bastone. A quel punto la vittima gli ha chiesto di mostrargli un documento e gli hanno fatto vedere molto velocemente un distintivo con una stella e la scritta forze dell’ordine. A quel punto gli hanno controllato il portafogli e preso gli anelli, la catenina e l’orecchino. E ovviamente sono risaliti in sella allo scooter e sono fuggiti via. Il malcapitato ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Torre del Lago.

Che stanno anche indagando su dei bossoli di pistola trovati ieri mattina nei pressi dello stadio Ferracci. Li hanno visti alcuni passanti che hanno fatto intervenire i militari dell’Arma.