"Ancora quattro mesi per decidere le aste"

Il governo Meloni ha inviato a Bruxelles la lettera di risposta all’avviso della Commissione europea che a novembre aveva chiesto di fare le aste delle concessioni balneari ventilando la procedura d’infrazione contro l’Italia. Il governo indica che deve essere concluso e il monitoraggio per verificare se le spiagge costituiscono una risorsa scarsa o meno, manifesta una disponibilità a riordinare il settore, e a valutare come procedere ai rinnovi con procedure competitive, una volta concluso il monitoraggio. Entro 4 mesi verebbe terminato il confronto con le Regioni in merito alla determinazione dei criteri delle aste. I risultati di questo lavoro sarebbero poi sottoposti alla Commissione europea "per poi procedere all’adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore". L’Ue aveva già contestato il tavolo tecnico interministeriale, e la sua conclusione in base alla quale le aree sotto concessione corrispondono al 33% degli spazi disponibili a mare, cioè che le spiagge non sono risorsa scarsa. Secondo Bruxelles il calcolo del 33% delle aree disponibili non si fonda sulla valutazione qualitativa degli spazi nei quali è effettivamente possibile svolgere attività balneari. Ma l’onorevole Riccardo Zucconi di Fdi sottolinea che "il Governo Meloni ha dimostrato di avere un grande spirito di dialogo e una forte intenzione a collaborare con l’istituzione europea per risolvere quanto prima l’annoso problema delle concessioni balneari. Siamo fiduciosi e ci auguriamo che si arrivi presto a una soluzione". Dal canto suo la parlamentare leghista Elisa Montemagni elogia il lavoro fatto dal ministtro Matteo Salvini.