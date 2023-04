Ancora polemiche sul 25 aprile "Il Comune assente a Sant’Anna"

La sedia vuota, riservata al comune di Pietrasanta come recita il cartello, scrive in maniera silenziosa un’altra pagina polemica sul 25 aprile, come se già non bastassero le tensioni di martedì in piazza Statuto dopo l’intervento dell’ex parà Mariano Marchetti contro i partigiani e l’immediata replica dell’Anpi. Quella sedia, postata sui social dal candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, testimonia l’assenza del Comune dalla commemorazione che si è svolta a Sant’Anna di Stazzema, paese-martire della seconda guerra mondiale per il suo alto tributo di vite umane cadute per mano nazifascista.

"La nostra città – scrive Borzonasca – non è stata rappresentata. Nemmeno con la presenza del gonfalone. Un’assenza che fa rumore e che copre di vergogna tutta Pietrasanta, medaglia d’argento al valor civile, mettendo in evidenza il disinteresse dell’amministrazione Giovannetti verso la storia della nostra città e verso il crimine più efferato compiuto dai nazifascisti". Borzonasca, in proposito, ricorda che il 12 agosto 1944, giorno della strage, è cominciata anche da Valdicastello e che molti pietrasantini persero la vita o i propri cari. "Un buon sindaco – aggiunge – rappresenta tutti i cittadini e Pietrasanta merita di avere sempre un rappresentante quando c’è un evento a Sant’Anna. Questa assenza è una mancanza di rispetto grave e l’ennesima prova di un carattere campanilistico e chiuso nei confronti dei comuni limitrofi. Perché Sant’Anna non è solo Stazzema. È Versilia. È Pietrasanta".

D’accordo anche Sinistra Ecologista, una delle quattro liste che appoggiano Borzonasca alle amministrative: "La sedia vuota è un’offesa alle vittime, ai loro familiari e ai pietrasantini, che non meritano questi amministratori. Grazie invece al presidente dell’Anpi Cipollini per aver smentito l’ex parà della Folgore ripristinando la verità storica".

Daniele Masseglia