Ancora Pietrasanta "Identità e futuro"

Presenza, identità e futuro. Sono i tre biglietti da visita con i quali il candidato sindaco Alberto Giovannetti descrive la sua lista “Ancora Pietrasanta“, una delle tre che lo sosterranno alle amministrative del 14-15 maggio (le altre due sono Lega e Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto: quest’ultima sarà presentata oggi alle 12 al comitato elettorale accanto al Conad).

I sedici in corsa per un posto da consigliere comunale sono Niccolò Alberti, 35 anni dottore commercialista e presidente dimissionario del circolo culturale “Fratelli Rosselli“, Manuela Altemura, 46 anni, commerciante, Valerio Angeli, 64 anni pensionato, Susanna Biagioni, 62 anni fotografa, Beatrice Bortoluzzi, 46 anni art manager gallerista, Manuela Bottari, 47 anni operatrice sociosanitaria, Paola Brizzolari, 74 anni casalinga e presidente del consiglio comunale uscente oltre che veterana visto che fu eletta per la prima volta nel 1983, Giorgio Cardellini, 64 anni pensionato e musicista membro della Show factory big band, Simone Carducci, 46 anni commerciante, Marcello Castiglioni, 62 anni direttore vendite, docente recitazione ed ex manager Alitalia, Andrea Cosci, 62 anni commerciante e assessore uscente, Tiziano Farioli, 48 anni imprenditore, Lorenzo Giusti, 35 anni albergatore, Anna Marchetti, 59 anni operaia, Matteo Marcucci, 32 anni detto “Rebellino“, commerciante e assessore uscente, e Lucia Mariani, 46 anni dipendente. "Un’esperienza civica tutta nuova – dice Giovannetti – per tracciare una continuità rispetto ai cinque anni di progetti concretamente avviati dalle colline al mare".