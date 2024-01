Ancora ladri messi in fuga. Non c’è pace a Strettoia. Ma arrivano le telecamere

Gli strettoiesi stanno sviluppando, purtroppo per loro, una spiccata sensibilità ai rumori. Anche il più piccolo e magari, per qualsiasi altra persona, insignificante. A fare da palestra uditiva è l’escalation di furti e tentati furti che da ormai diverse settimane ammanta la frazione di angoscia e preoccupazione. Ma è proprio grazie a queste potenti antenne naturali se è stato sventato l’ennesimo colpo. È successo mercoledì verso le 21,15 tra via Cafaggio e via Bonazzera, con i malviventi messi in fuga grazie alla prontezza di riflessi dei proprietari.

"I nostri vicini – raccontano alcuni residenti della zona – erano all’interno della propria abitazione quando a un certo punto hanno sentito un rumore strano provenire da fuori. Sono usciti e un secondo dopo hanno visto qualcuno che correva in mezzo ai campi. Poi hanno chiamato le forze dell’ordine: per fortuna i pattugliamenti sono aumentati, ma così non si fa vita". E siccome le fonti di inquietudine non vengono mai da sole, in questi giorni sempre in quella zona sono apparsi segnali in gesso sui cancelli delle case. Secondo i cittadini si tratta di messaggi in codice che le bande si scambiano tra di loro, ad esempio per avvisare sulla presenza o meno di cani da guardia. Mentre il neonato gruppo sicurezza “Controllo di vicinato“ continua a lievitare (è già a quota 270 iscrizioni), il sindaco Alberto Giovannetti e il suo omologo Lorenzo Alessandrini di Seravezza – le zone battute dai ladri sono a cavallo tra i due comuni – hanno inviato al prefetto una richiesta ufficiale e urgente di incontro.

"Inoltre – spiega Giovannetti – abbiamo chiesto un rafforzamento, anche temporaneo, degli agenti in servizio in modo da fronteggiare meglio questa situazione di emergenza che sta attraversando tutto il territorio. Ai cittadini rinnovo l’invito a sporgere sempre denuncia e di ricorrere a misure deterrenti come gli allarmi. Da parte nostra nel 2024 metteremo altre 25 telecamere, portando il totale a quota 150". L’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci, da parte sua, assicura che anche Strettoia sarà coperta dai nuovi dispositivi. "Non vogliamo fermarci – dice – tanto che l’obiettivo è arrivare a 200 telecamere. Incluse quelle in arrivo nei parchi pubblici nell’ambito del project financing siglato con Enel".