Ancora grave l’operaio caduto. I sindacati: "Più controlli e sicurezza"

Restano gravi le condizioni dell’operaio egiziano di 23 anni caduto giovedì mattina da un’altezza di oltre 4 metri in un cantiere tra il viale Morin e via Duilio. Il giovane, impegnato in una serie di lavori all’ex hotel “Areion“, sul lungomare fortemarmino e all’altezza della “Capannina“, è ricoverato all’ospedale di Cisanello, dove era stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso, a causa del politrauma subìto a causa del violento impatto. Pur non essendo in pericolo di vita, il ragazzo è caduto di schiena riportando ferite al volto e in altre parti del corpo.

Mentre si attende l’esito delle verifiche degli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl, che stanno indagando per capire se la caduta sia dovuta alla disattenzione dell’operaio o ad altri fattori, il mondo sindacale interviene accendendo i fari sull’ennesimo incidente sul lavoro all’interno di un cantiere edile. "Il settore delle costruzioni – scrivono Daniele Battistini di Feneal-Uil e Michele Mattei della Fillea-Cgil – è sicuramente il comparto più esposto a questo tipo di eventi. Scenario purtroppo di innumerevoli tragedie che si consumano quotidianamente e colpiscono direttamente i lavoratori e le loro famiglie. Nell’attesa che vengano chiarite le dinamiche dell’incidente da parte degli organi di controllo intendiamo esprimere vicinanza al lavoratore infortunato e alla propria famiglia. Un lavoratore giovane, di soli 23 anni, un volo di 4 metri che avrebbe potuto togliergli la vita ma che invece, fortunatamente, dalle notizie apprese sembra non aver avuto conseguenze mortali. Auguriamo una pronta guarigione al lavoratore e intendiamo ribadire ancora una volta l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli ultimi due anni hanno rappresentato sicuramente una ripresa del settore delle costruzioni grazie all’inserimento dei bonus edilizi e ai progetti del Pnrr ma non dobbiamo dimenticare quale deve essere la priorità all’interno dei cantieri: la sicurezza".

La ricetta, o meglio, l’appello lanciato dai due sindacalisti è rivolto infatti a tutti i soggetti coinvolti in questo delicato settore. "Bisogna intensificare i controlli, applicare tutte le possibili misure di prevenzione, rispettare la normativa vigente – concludono Battistini e Mattei – aggiornare costantemente la formazione dei lavoratori, per perseguire con maggior impegno questo importante obiettivo. La vita prima di tutto".