Ancora furti nei negozi. Antitaccheggio eluso con la carta stagnola. Denunciati due giovani

Giravano come se nulla fosse con capi di abbigliamento appena rubati da un negozio della Passeggiata. Abiti che avevano ancora l’antitaccheggio. La loro presenza non era passata inosservata fra i commercianti e le commesse della Passeggiata che avevano notato i movimenti sospetti di due giovani, entrambi colombiani, uno di 25 anni, l’altro ancora minorenne. Entravano nei negozi, davano un’occhiata e poi se ne uscivano senza acquistare nulla. Ma, in realtà, pur senza acquistare nulla, qualcosa portavano via. Quando gli agenti di una volante del commissariato di Viareggio, intervenuta proprio per rispondere alle segnalazioni fatte al centralino della polizia, ha trovato della refurtiva. Non potendoli accusare di furto, sono stati comunque denunciati entrambi per ricettazione.

Il furto è accaduto nel pomeriggio di venerdì. Evidentemente i due giovani colombiani intendevano regalarsi un black friday ancor più scontato. Ma non avevano fatto i conti né con gli occhi vigili di commercianti e commesse né con la tempestività di intervento di una Volante della polizia.

I due sufamericani, alla vista della Volante, tentavano di allontanarsi ma venivano fermati prontamente dagli agenti che procedevano al loro controllo. I due sospettati sono stati trovati in possesso di capi d’abbigliamento di un noto negozio della Passeggiata, con ancora i dispositivi antitaccheggio. I poliziotti quindi hanno accompagnato i due negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Sono stati identificati per M.P.S.A. 25enne di origine colombiana che era in compagnia di un minorenne. Entrambi sono residenti a Firenze.

I poliziotti hanno notato, che i due avevano modificato i marsupi che avevano, inserendo nella fodera della carta stagnola che rendeva inefficace il sistema di antifurto presente all’ingresso degli esercizi commerciali. La merce è risultata provento di un furto perpetrato nella stessa giornata ai danni di un negozio della passeggiata di Viareggio e per questo entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Il minore è stato riaffidato ai genitori.

