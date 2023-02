Anche una stella di Hollywood sui Viali a Mare

Con il suo charme degno delle migliori attrici di Hollywood ha illuminato ieri dalle tribune di piazza Mazzini l’ultima sfilata di Carnevale. E di fronte al passaggio dei carri si è meravigliata e ha provato quelle stesse, forti emozioni che, appunto, forse solo Hollywood sa regalare. Come Debi Mazar sa perfettamente visto che come attrice ha lavorato con registi del calibro di Woody Allen, Martin Scorsese, Spike Lee.

"È meraviglioso essere qui", ha detto l’attrice americana aiutata dal marito (che è toscano) per farsi capire. E del resto più delle parole parlano i suoi occhi. "E’ la prima volta che vengo al Carnevale di Viareggio. Sono davvero contenta dell’accoglienza che mi è stata riservata – e devo dire che non pensavo di assistere a uno spettacolo così bello e entusiasmante. Penso che il mondo del cinema potrebbe attingere molto da eventi come questi e dalle professionalità che avete in casa. I carri sono grandiosi e questi viali sono una perfetta scenografia. Proprio come in un film".

Come quelli a cui ha partecipato. Il suo curriculum è di tutto rispetto: da ‘Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese a "The Doors" di Oliver Stone, da "Malcom X" di Spike Leea "Pallottole su Broadway" di Woody Alle e "Collateral" di Maichael Mann. La Fondazione Carnevale l’ha accolta con un bel mazzo di fiori. Fra l’altro proprio nella giornata che la stessa Fondazione Carnevale ha dedicato alla parità di genere e alla violenza sulle donne colorando il corso di arancione. Tutta la provincia di Lucca - ha detto Piera Banti, presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia – è unita contro la violenza sulle donne che purtroppo vediamo crescere sempre più. Questa iniziativa è stata abbracciata dalla Fondazione Carnevale e dalla sua presidente Maria Lina Marcucci, che voglio ringraziare per aver compreso l’importanza del progetto che, secondo noi, potrà avere risonanza internazionale”. La presidente Marcucci, che ha ricevuto in dono il Pegaso, simbolo della Regione Toscana, dal presidente Eugenio Giani, ha invitato a "riproporre sempre i coriandoli arancioni", e ha detto che "issiamo sul pennone di piazza Mazzini la bandiera della Pace perché è una battaglia culturale importante per tutti noi".

Walter Strata