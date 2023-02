Anche la Morte ha pietà del soldato "No" dei carristi a tutte le guerre

Di fronte al soldato ucciso in guerra anche la Morte, la grande Mietitrice, prova pietà. E lo tiene in braccio come la Madonna faceva con Gesù nella Pietà di Michelangelo. E’’ l’immagine choc che offre Edoardo Ceragioli. La sua mascherata di gruppo ‘‘C’era un ragazzo che come me...’’ è fra quelle che affronta, in modo anche duro, il tema dell’assurdità della guerra e della pace negata in varie parti del mondo. A iniziare dall’Ucriana. “Mi ha spinto il fatto – dice il costruttore – che abbiamo una guerra vicina e in cui siamo coinvolti. La mascherata ci dice che la guerra è demenziale e fa strage di giovani e l’opera voglio dedicarla a tutti conflitti: il militare della costruzione è generico e racconta la stupidità di tutte le guerre”.

Nella Prima categoria “Pace armata” Alessandro Avanzini porta la sua bambina-soldato avvolta nei colori della bandiera della pace. “L’attualità mi ha spinto a scegliere questo tema – spiega il nove volte campione del Carnevale – e ho voluto fare un discorso generale sulla pace, sulla giustizia sociale, su questo ecosistema fragile. Soprattutto quello che mi indispone è la propaganda, come è successo in Iraq quando facevano vedere i bombardamenti. La mia è un’opera contro tutte le guerre . Riguarda soprattutto le nuove generazioni, perché a ma la guerra l’hanno raccontato i miei genitori. Volevo parlare di pace, anche se vedo che pochi si battono per la pace. Non voglio parlare solo di Ucraina, ma anche di Afghanistan, Libia, Iraq, Siria, dove il ritardo degli aiuti umanitari è stata una tragedia immane”.

Sui viali a mare si muove un grande gorilla con appuntate sul petto stelle e nastrini militari. Secondo Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri (con il loro “Evoluzione della specie”) il gigantesco orango ci indica che l’evoluzione (forse involuzione) dell’uomo ha trovato il suo punto di non ritorno e che rischiamo di tornare ad essere primati e non uomini. “La tematica della guerra – racconta Michele – è nata in un secondo tempo, perché all’inizio volevamo fare un gorilla che camminava tra la gente. Poi lo abbiamo identificato con un generale perché è assurdo che nel 2023, per un pezzo di terra, si fa una guerra con centinaia di migliaia di morti. Il gorilla è fatto da civette di giornali che parlano di guerra, quindi non sono per niente fiducioso per il futuro anche perché nel mondo ci sono troppi conflitti di cui spesso non si sa niente”.

La Seconda categoria “Goodbye blue sky. L’amore vince su tutto” di Massimo e Alessandro Breschi è ispirato a un quadro di Peynet: due innamorati seduti su panchina minacciati da un mostro demoniaco che rappresenta l’invasione nazista. “Dopo 80 anni – racconta Massimo - non è cambiato nulla. Siamo ancora lì, ci dicono che il dopo sarà meglio, ma poi non è così. L’Ucraina ha influito perché è alle nostre porte, i tg non li guardo più per non fare vedere brutte immagini a mio figlio. Ucraina? Ci vorrebbe più dialogo. I grandi del mondo dovrebbe confrontarsi di più. Zelensky è sempre vestito da mimetica, dovrebbe invece dare segnali di pace. Ci sono interessi sotto che noi non possiamo sapere...”

E pensare che nel 1973, per il centenario del Carnevale, Arnaldo Galli sfoderò “Guerra e pace”, forse il suo carro più iconico, una costruzione contro tutti i conflitti. A distanza di 50 niente sembra cambiato…

Dario Pecchia