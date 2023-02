Anche il Giardino Murato sta per rifarsi il trucco

Prosegue il percorso di rigenerazione urbana da parte dell’amministrazione: anche il giardino murato tra via Tabarrani e via delle Muretta è pronto a rivedere la luce. Lo spazio verde, custodito dalle mura castellane medievali, è stato da poco acquisito al patrimonio comunale. Il progetto prevede la completa rigenerazione dell’area giardino, partendo dal restauro conservative delle mura e dalla realizzazione di un passaggio pedonale di accesso interno, probabilmente a rampa, che sormonti senza intaccarli i resti murari. Per garantire l’accessibilità del luogo, è inoltre previsto un accesso in corrispondenza del confine con Palazzo Littorio, rendendo il contesto fruibile sia da piazza XXIX Maggio che da via delle Muretta. Infine, si provvederà alla riqualificazione del giardino che costituirà il collegamento naturale col polo museale di Palazzo Littorio.

Sul giardino, sono previsti interventi di riqualificazione del verde esistente, la realizzazione di percorsi pedonali e spazi attrezzati e provvisti di una nuova illuminazione, capace di valorizzare l’importante patrimonio storico camaiorese. L’intero progetto prevede un investimento complessivo di 200mila euro, con i lavori pronti a partire entro la fine dell’anno.

"La realizzazione di un nuovo spazio aperto pubblico al margine del centro storico rappresenta un tassello importante per dare al capoluogo gli spazi di una vivibilità urbana complessiva – commenta l’assessore alle opere strategiche Iacopo Menchetti –; la nuova piazza XXIX Maggio, il giardino lungo le mure e i prossimi importanti passi per l’acquisizione al patrimonio e la valorizzazione culturale dell’ex Palazzo Littorio sono le azioni concrete di un’amministrazione che, con interventi distribuiti e di qualità, saprà far apprezzare ancora di più Camaiore e il suo territorio". Soddisfatto anche il sindaco Marcello Pierucci: "Prosegue giorno dopo giorno la concretizzazione e la messa in atto della nostra idea di città – commenta –; stiamo creando un vero cuore pulsante di Camaiore che si fonda su una visione chiara di come deve evolversi il tessuto urbano. Un progetto composto da più step che donerà alla comunità nuove funzioni e nuovi spazi, riadattati ai tempi moderni".

RedViar