Anche Bergamini in corsa con FI per la presidenza

Sul tavolo delle alleanza del centrodestra, in vista delle prossime elezioni regionale, Forza Italia propone una doppia candidatura e, oltre al capogruppo Marco Stella, lancia la deputata versiliese Deborah Bergamini, vice segretaria del partito, per la corsa alla presidenza della Toscana. Una indicazione, sottolineano da Forza Italia, condivisa dal segretario nazionale Antonio Tajani e dalla segreteria azzurra. La settimana scorsa era stato il Carroccio a fare uno scatto in avanti proponendo Elena Meini, capogruppo della Lega in consiglio regionale, mentre Fdi da lungo tempo preme per il sindaco di Pistoia, e coordinatore regionale, Alessandro Tomasi.