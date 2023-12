Anastasia telefona a casa: "Venitemi a prendere"

"Sono io, venitemi a prendere...". Hanno atteso quella telefonata per otto giorni e altrettante, infinite, notti. E ieri – intorno all’una e mezzo del pomeriggio – il telefono ha squillato. Anastasia ha chiamato i suoi genitori: "Sono alla stazione di Camaiore, vi aspetto qui". E loro, Ellina e Giancarlo, sono corsi dallo loro figlia per riabbracciarla. Finalmente. La sedicenne, scomparsa da Pavia la mattina del 13 dicembre, dunque è ritornata a casa. Dalla sua famiglia, che non ha mai smesso un minuto di cercarla. Cercando la collaborazione di chiunque potesse avere qualche informazione, attraverso ogni canale.

"Sto bene, nessuno mi ha fatto del male", Anastasia ha cercato subito di tranquillizzare i suoi genitori. Può darsi che in questi giorni, seguendo gli appelli sui social, sui giornali, in tv..., abbia compreso tutta la loro preoccupazione, che è montata con il passere delle ore, e tutto il loro amore. Ed abbia così deciso di farsi ritrovare. Si era allontanata volontariamente da Pavia, dove si trovava da un paio di mesi, infilando qualche abito nel suo zainetto viola e imbarcandosi con le sue scarpe verdi, su un treno per tornare a Viareggio. Dove la giovane ha vissuto a lungo, e dove ha stretto le amicizie.

Proprio la nostalgia, un moto di ribellione adolescenziale, sarebbero all’origine del suo allontanamento, otto giorni fa. Ci sarà tempo per spiegare dove abbia trascorso queste notti e questi giorni, e ci sarà tutto il tempo anche per recuperare gli abbracci. La Polizia, che ha seguito il caso, che attraverso le segnalazioni che arrivavano alla centrale del 112 ha cercato ovunque, svolgerà degli approfondimenti per capire se qualcuno possa aver agevolato la fuga di una ragazza minorenne.

A dare l’annuncio sui social, dove l’allarme era scattato otto giorni fa, è stata la sorella Micol, influencer e speaker radiofonica che vive a tra Monza e Milano. "Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so cos’ha fatto per nove giorni, ma ora è con nostro padre e la mamma. Grazie – ha scritto su Instagram – grazie davvero a tutti per il supporto".

Red. Viar.