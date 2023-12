Anastasia Ronchi scomparsa da 8 giorni, tutta Viareggio mobilitata: “Siamo preoccupati”

Viareggio, 22 dicembre 2023 – “Abbiamo paura che le sia successo qualcosa..." Elina non nasconde la sua preoccupazione: da oltre una settimana non ha più notizie di sua figlia Anastasia Ronchi. Che ha soltanto 16 anni, "un profilo soave, un animo gentile e uno spirito inquieto". È scomparsa il 13 dicembre da Pavia, con un giaccone nero, uno zaino viola pieno di vestiti e delle scarpe verdi. Ma senza le sue medicine, senza documenti né il telefono, che i carabinieri hanno recuperato e che stanno analizzando. L’ipotesi – seguendo una serie di segnalazioni – è che possa essere tornata a Viareggio. Dove vive la sua famiglia, dove ha vissuto anche lei fino ad un paio di mesi fa e dove ha ancora tanti amici, "spinta da una voglia di libertà". E la speranza è che questa voglia di libertà non si trasformi in pericolo. "Io, suo padre, le sue sorelle e anche il suo cagnolino – ha detto mercoledì sera la madre, di fronte alle telecamere di “Chi l’ha visto?“ – non vediamo l’ora di rivederla e di poterla riabbracciare" .

Elina si chiede in ogni istante del giorno e della notte dove sia sua figlia, dove abbiamo dormito tutte queste notti, se avrà trovato almeno un posto caldo in cui rifugiarsi. "Siamo preoccupati" ripete. Con la troupe della trasmissione di Rai Tre la mamma, mercoledì sera, si è spinta fino sotto i portici del loggiato del Belluomini, in piazza Cavour, dove la notte trovano riparo giovani che abitano la città e vivono di espedienti. E con cui Anastasia aveva stretto confidenza. Le forze dell’ordine hanno cercato nei luoghi abbandonati, quelli che diventano casa per chi vive in strada: dal vecchio “Pino sul Tetto“, nella Pineta di Ponente, all’ex rubinetterie Ponsi, in via Volta al Terminetto.

E intanto al centralino del 112 arrivano ogni giorno almeno una cinquantina di segnalazioni, di chi racconta di aver visto Anastasia: qualcuno sostiene di averla riconosciuta in via Filzi al Campo d’Aviazione, qualcun altro di averla vista camminare in via Mazzini, in pieno centro. E anche se per il momento non ci sono stati riscontri oggettivi gli inquirenti ritengono che l’adolescente possa trovarsi ancora in città. Anche il padre Giancarlo lo pensa: "Sono convinto – ha detto – che sia tornata a Viareggio perché le mancavano le amicizie. Ecco perché mi rivolgo a loro: fateci sapere. Non prende le medicine da giorni e quindi siamo in pensiero per lei". L’altra ipotesi, più remota, è che possa essere ripartita verso Monza o Milano, dove la sorella maggiore Micol – che una settimana fa ha fatto scattare l’allarme – la sta cercando e aspettando: "Ti prego, fammi almeno sapere che stai bene".